16-летний футболист находится в системе "сливочных" с 2017 года. На международном уровне Алвес выступает за юношеские сборные Испании - сейчас он играет за команду U17.
Энцо развивается как игрок атакующей линии и выступает на позиции нападающего. За основную команду мадридцев он пока не выходил.
Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с "Реалом"
Сын бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело Энцо Алвес оформил первый профессиональный контракт с клубом из столицы Испании.
Фото: Getty Images