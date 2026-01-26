Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с "Реалом"



Сын бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского " Реала " Марсело Энцо Алвес оформил первый профессиональный контракт с клубом из столицы Испании.

Фото: Getty Images

16-летний футболист находится в системе "сливочных" с 2017 года. На международном уровне Алвес выступает за юношеские сборные Испании - сейчас он играет за команду U17.



Энцо развивается как игрок атакующей линии и выступает на позиции нападающего. За основную команду мадридцев он пока не выходил.