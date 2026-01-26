Матчи Скрыть

Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с "Реалом"

Сын бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело Энцо Алвес оформил первый профессиональный контракт с клубом из столицы Испании.
Фото: Getty Images
16-летний футболист находится в системе "сливочных" с 2017 года. На международном уровне Алвес выступает за юношеские сборные Испании - сейчас он играет за команду U17.

Энцо развивается как игрок атакующей линии и выступает на позиции нападающего. За основную команду мадридцев он пока не выходил.

