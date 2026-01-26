Колосков: я бы на месте Захаряна определился, надо ли вообще играть в футбол

Функционер дал понять, что сомневается в способности игрока реализовать себя на высоком уровне.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что новый тренер команды не видит Захаряна в своих ближайших планах и рекомендует ему подыскивать новые варианты продолжения карьеры.
- Я бы на его месте определился, надо ли вообще играть в футбол или не надо. То, что у него травмы - у меня вызывает сомнения в его потенциальных футбольных возможностях. Такого не может быть, чтобы один человек столько раз был травмирован, - передаёт слова Колоскова "Матч ТВ".
Футболист выступает за "Реал Сосьедад" с середины 2023 года. В этом сезоне он выходил на поле в 16 поединках, отметившись лишь одним забитым мячом.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков жёстко высказался о перспективах игрока "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"