Серхио Рамос близок к покупке "Севильи" - источник

Бывший защитник " Реала " Серхио Рамос близок к приобретению "Севильи".

Фото: Getty Images

Как сообщает Cadena Ser, 39-летний экс-футболист при поддержке холдинга Five Eleven Capital достиг принципиальной договорённости с акционерами андалусийского клуба.



Завершение сделки планируется в ближайшие месяцы, после окончания всех проверок и юридических процедур. По информации источника, сумма предложения составила около 450 млн евро. Этот вариант устроил акционеров клуба, которые в целом положительно отнеслись к возможной смене владельца.



Отметим, что для Рамоса "Севилья" - далеко не чужой клуб. Защитник начинал здесь профессиональную карьеру в период с 2003 по 2005 год, а также вернулся в команду в сезоне-2023/24.