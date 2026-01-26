Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Серхио Рамос близок к покупке "Севильи" - источник

Бывший защитник "Реала" Серхио Рамос близок к приобретению "Севильи".
Как сообщает Cadena Ser, 39-летний экс-футболист при поддержке холдинга Five Eleven Capital достиг принципиальной договорённости с акционерами андалусийского клуба.

Завершение сделки планируется в ближайшие месяцы, после окончания всех проверок и юридических процедур. По информации источника, сумма предложения составила около 450 млн евро. Этот вариант устроил акционеров клуба, которые в целом положительно отнеслись к возможной смене владельца.

Отметим, что для Рамоса "Севилья" - далеко не чужой клуб. Защитник начинал здесь профессиональную карьеру в период с 2003 по 2005 год, а также вернулся в команду в сезоне-2023/24.

