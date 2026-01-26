Аршавин надеется, что Арбелоа провалится в "Реале"

Аршавин является известным болельщиком сине-гранатовых.
"Я удивлен, что их разделяет только одно очко в таблице. У "Реала" все было так плохо, что турнирное положение казалось мне иным. Арбелоа в непростой ситуации. Как болельщик "Барселоны" я надеюсь, что у него ничего не получится. Ему главное найти контакт с игроками, а не рисовать схемы. У Хаби Алонсо это не получилось", — передает слова Аршавина "Матч ТВ".
По итогам 21 тура чемпионата Испании "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 52 очками, "Реал" занимает вторую строчку с 51 баллом в активе.
В следующем туре "Барса" сыграет в гостях с "Эльче" (11-е место, 24 очка), "Реал" примет на своем поле "Райо Вальекано" (16-е место, 22 очка).
Фото: Getty Images