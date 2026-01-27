Семин поделился мнением о положении Захаряна

За испанский клуб Захарян выступает с 2023 года, но он так и не стал игроком основного состава.
"Тренер "Сосьедада" создает Захаряну условия, дает игровое время при возможности. Арсен сам знает, что ему делать для выправления ситуации. Нет смысла уходить, можно еще попробовать реализовать себя", — отметил Семин в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Арсен Захарян провел в составе "Сосьедада" 60 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Практически весь сезон 2024/2025 хавбек пропустил из-за многочисленных травм и рецидивов.
Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
