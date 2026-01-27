Генич оценил старт Арбелоа в "Реале"

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о первой неделе работы Альваро Арбелоа на посту главного тренера мадридского " Реала ".

Фото: Getty Images

Напомним, Арбелоа сменил в "Реале" Хаби Алонсо.



"У него была сумасшедшая неделя. Сразу же Кубок Испании и вылет от "Альбасете", дальше сложнейший матч чемпионата с "Леванте", где они просто мучились и не знали, что делать. Ну а в Лиге чемпионов соперник был совсем уж подходящий, чтобы его размазать. У Арбелоа выдалась неделя, где для него все было впервые", — сказал Генич в "Коммент.Шоу".



Под руководством Альваро Арбелоа "Реал" проиграл "Альбасете" (2:3), а также выиграл у "Леванте" (2:0), "Монако" (6:1) и "Вильярреала" (2:0).



Завтра, 28 января, сливочные сыграют в гостях с португальской "Бенфикой" в рамках 8 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Начало встречи — в 23:00 мск.