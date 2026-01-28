По словам Черданцева, травмы фактически лишили хавбека важного этапа карьеры, когда особенно важно регулярно выходить на поле и набирать игровой ритм.
- Арсена жалко, парень талантливый, фактически, два года футбола потеряны. Конечно, он приобрёл определённый опыт, но надо играть, годы проходят, а футбольный век короткий, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".
Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" летом 2023 года из московского "Динамо". За время выступления в Испании полузащитник не смог закрепиться в составе из-за череды повреждений. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах. Его трудовой договор с клубом действует до середины 2029 года.
Черданцев - о Захаряне: фактически два года футбола потеряны
Комментатор Георгий Черданцев высказался о положении игрока "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, отметив, что постоянные проблемы со здоровьем серьёзно затормозили его развитие.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"