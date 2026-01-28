Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Черданцев - о Захаряне: фактически два года футбола потеряны

Комментатор Георгий Черданцев высказался о положении игрока "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, отметив, что постоянные проблемы со здоровьем серьёзно затормозили его развитие.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
По словам Черданцева, травмы фактически лишили хавбека важного этапа карьеры, когда особенно важно регулярно выходить на поле и набирать игровой ритм.

- Арсена жалко, парень талантливый, фактически, два года футбола потеряны. Конечно, он приобрёл определённый опыт, но надо играть, годы проходят, а футбольный век короткий, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".

Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" летом 2023 года из московского "Динамо". За время выступления в Испании полузащитник не смог закрепиться в составе из-за череды повреждений. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах. Его трудовой договор с клубом действует до середины 2029 года.

