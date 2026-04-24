В "Реале" определились с будущим Винисиуса - источник

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с клубом.
Фото: Getty Images
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали ключевые условия и сейчас завершают переговоры по оставшимся деталям.

Отмечается, что после продления контракта бразилец не станет самым высокооплачиваемым игроком команды - этот статус сохранит Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что зарплата бразильца составляет около 25 миллионов евро в год. Доход Мбаппе, по информации СМИ, достигает примерно 32 миллионов евро.

