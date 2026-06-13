"ПСЖ" заинтересован в нападающем "Барселоны" — источник

Французский "Пари Сен-Жермен" нашёл в каталонской "Барселоне" потенциальную замену Брэдли Барколя в случае его ухода.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, если Барколя уйдёт из "ПСЖ" летом, клуб может попытаться подписать форварда "Барсы" Феррана Торреса. Главный тренер парижан Луис Энрике знаком с Торресом по работе в сборной Испании.



В прошлом сезоне Ферран провёл за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.

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Барселона