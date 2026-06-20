Как сообщает Marca, Моуринью дал боссам сливочных понять, что сейчас не лучший момент для продажи 22-летнего испанского форварда. Португалец хочет посмотреть на Гарсию в рамках предсезонных сборов и дать ему возможность проявить себя в первой команде.
Гонсало Гарсия дебютировал за основную команду "Реала" ещё в 2023 году, но его первым полноценным сезоном в качестве игрока взрослого состава был прошлый сезон. Всего в активе Гарсии — 51 матч, 13 забитых мячей и 5 результативных передач за "Реал". Контракт игрока с "Королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 30 млн евро.
Моуринью заблокировал уход из "Реала" Гонсало Гарсии
Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью вмешался в трансферные планы клуба по возможному трансферу в другой клуб нападающего Гонсало Гарсии.
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