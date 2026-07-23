Стало известно, на какой срок выбыл основной игрок "Барселоны"

Травма полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально.

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Как пишет AS, восстановление нидерландца займёт около пяти-шести месяцев. Из-за разрыва внутренней боковой связки колена 29-летний футболист больше не сыграет в 2026 году и сможет вернуться на поле лишь в следующем календарном году.



Хавбек получил травму в расположении сборной Нидерландов. Де Йонг испытывал проблемы с коленом ещё до матча 1/16 финала чемпионата мира против Марокко, однако всё равно провёл на поле 110 минут. Кроме того, в каталонском клубе полагают, что сам полузащитник мог попросить замену по ходу встречи, но продолжил игру, что в итоге усугубило повреждение.