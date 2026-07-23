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Экс-футболист ЦСКА назвал фаворитов нового сезона РПЛ, не включив ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не считает армейцев претендентами на чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-футболиста, команда пока не сумела преодолеть проблемы, которые проявились ещё во второй части прошлого сезона.

Масалитин назвал главными фаворитами чемпионской гонки "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и московское "Динамо". Он отметил, что эти клубы обладают сыгранными составами и хорошими финансовыми возможностями.

- Я бы с удовольствием включил ЦСКА в число претендентов на чемпионство, но не могу этого сделать. Весной команда оказалась в кризисе, а предсезонная подготовка показала, что выйти из него пока не удалось, - сказал Масалитин "Матч ТВ".

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата России армейцы заняли пятое место.

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