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Голкипер "ПСЖ" продолжит карьеру в Бундеслиге - источник

Вратарь молодежной команды "ПСЖ" Мартин Джеймс продолжит карьеру в Германии.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sky Germany, 18-летний француз станет игроком "Кельна". Голкипер перейдет в немецкий клуб в статусе свободного агента.

Ожидается, что Джеймс подпишет соглашение до 2028 года. В новой команде французу будет отведена роль третьего вратаря.

В прошлом сезоне Джеймс провел за молодежный состав "ПСЖ" 27 матчей, в десяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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