Футболист сборной Аргентины завершил международную карьеру

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Барко близок к уходу из "Спартака" - источник
7
Агент Батракова рассказал, почему не состоялся переход игрока в "ПСЖ"
6
"Краснодар" заинтересован в эквадорском вингере - источник
В "Спартаке" высказались об отклонении КДК протеста о переигровке матча с "Зенитом"
19
Глава КДК объяснил отклонение протеста "Спартака" о переигровке матча с "Зенитом"
25
Главные новости
Матчи
8
Скрыть
Сегодня (1)
Завтра (7)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
ЦСКА
20:00
Балтика
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Динамо
14:00
Крылья Советов
Не начат
Акрон
16:15
Зенит
Не начат
Факел
18:30
Динамо Мх
Не начат
Спартак
20:45
Родина
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Волга Ул
16:00
Нефтехимик
Не начат
Челябинск
17:00
Нижний Новгород
Не начат
Текстильщик
19:00
Спартак Кострома
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Футболист сборной Аргентины завершил международную карьеру
Сегодня, 04:00
Защитник Николас Отаменди объявил о завершении международной карьеры.
Фото: Getty Images
38-летний футболист сообщил, что больше не будет выступать за сборную Аргентины после финала чемпионата мира-2026.
В обращении к болельщикам Отаменди признался, что это решение далось ему непросто. По словам защитника, он покидает национальную команду с чувством выполненного долга, поскольку всегда отдавал ей все силы.
За сборную Аргентины защитник выступал с 2009 года. За это время он провёл 139 матчей, выиграл чемпионат мира-2022, два Кубка Америки, а на ЧМ-2026 вместе с командой завоевал серебряные медали.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Николас Отаменди
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0