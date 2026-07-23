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Футболист сборной Аргентины завершил международную карьеру

Защитник Николас Отаменди объявил о завершении международной карьеры.
Фото: Getty Images
38-летний футболист сообщил, что больше не будет выступать за сборную Аргентины после финала чемпионата мира-2026.

В обращении к болельщикам Отаменди признался, что это решение далось ему непросто. По словам защитника, он покидает национальную команду с чувством выполненного долга, поскольку всегда отдавал ей все силы.

За сборную Аргентины защитник выступал с 2009 года. За это время он провёл 139 матчей, выиграл чемпионат мира-2022, два Кубка Америки, а на ЧМ-2026 вместе с командой завоевал серебряные медали.

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