Футболист сборной Аргентины завершил международную карьеру

Защитник Николас Отаменди объявил о завершении международной карьеры.

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38-летний футболист сообщил, что больше не будет выступать за сборную Аргентины после финала чемпионата мира-2026.



В обращении к болельщикам Отаменди признался, что это решение далось ему непросто. По словам защитника, он покидает национальную команду с чувством выполненного долга, поскольку всегда отдавал ей все силы.



За сборную Аргентины защитник выступал с 2009 года. За это время он провёл 139 матчей, выиграл чемпионат мира-2022, два Кубка Америки, а на ЧМ-2026 вместе с командой завоевал серебряные медали.