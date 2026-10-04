Защитник Португалии рассказал, общались ли игроки команды с Роналду после его отъезда

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Конечно, мы общались с Роналду на этой неделе, но я не буду рассказывать, о чём мы говорили. Самое главное, что мы выиграли четыре матча подряд в Лиге наций, - передаёт слова Канселу A Bola.

Футболист подчеркнул, что 41-летний нападающий по-прежнему остаётся одной из главных фигур португальского футбола.- Криштиану - это наш капитан, символ команды и лучший игрок сборной Португалии всех времён. Уверен, что всё в конечном итоге завершится наилучшим образом.Роналду ранее покинул сборную после слов главного тренера Жорже Жезуша, который не гарантировал ему место в стартовом составе. Португалия после четырёх туров набрала 12 очков.