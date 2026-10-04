Куртуа отклонил более выгодные предложения, чтобы остаться в "Реале" - AS

Тибо Куртуа хочет продолжить выступления за мадридский "Реал".

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, несмотря на более привлекательные финансовые предложения, решил продолжить выступления за мадридский "Реал". Об этом сообщает Diario AS.



Источник утверждает, что футболист выразил желание полностью отработать контракт и завершить карьеру именно в составе "сливочных".



Куртуа присоединился к мадридскому клубу летом 2018 года. За время выступлений за "Реал" он выиграл 14 трофеев, включая два титула Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 8 матчах и пропустил девять мячей.

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