Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, несмотря на более привлекательные финансовые предложения, решил продолжить выступления за мадридский "Реал". Об этом сообщает Diario AS.
Источник утверждает, что футболист выразил желание полностью отработать контракт и завершить карьеру именно в составе "сливочных".
Куртуа присоединился к мадридскому клубу летом 2018 года. За время выступлений за "Реал" он выиграл 14 трофеев, включая два титула Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 8 матчах и пропустил девять мячей.
Куртуа отклонил более выгодные предложения, чтобы остаться в "Реале" - AS
Тибо Куртуа хочет продолжить выступления за мадридский "Реал".
Фото: ФК "Реал Мадрид"