Спартак
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
Милан (Италия)
|Милан
|22:30
|Наполи
|Дженоа
|0 - 221.01.19
|Милан
Наполи (Италия)
|Милан
|22:30
|Наполи
|Наполи
|2 - 120.01.19
|Лацио
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Анчелотти против "Милана", монструозный Сапата и жизнь после Салы. Что стоит посмотреть на выходных?
Грядущие матчи национальных чемпионатов не балуют сочными вывесками – АПЛ и вовсе отдыхает, правда ради кубковых игр. Поэтому в центре нашего внимания традиционной рубрики Rusfootball.info на этот раз Италия, где ожидаются сразу три крутых противостояния.
«Милан» – «Наполи», суббота, 22.30
Глядя на нынешнюю чехарду в «Милане», трудно поверить, что эту команду можно возглавлять аж 7 сезонов подряд. Папа Карло за это время выиграл две Лиги чемпионов, ещё однажды выходил в финал турнира, брал Скудетто и постоянно держал «Милан» в итальянском топе (вместе с Гаттузо, как вы помните). После освобождения Анчелотти из «Баварии» многие думали, что тренер вернётся в «Милан», но пока «россонери» с неразберихой внутренними противоречиями в руководстве, которые журналист Юрий Шевченко описал так: «Леонардо хочет выжить Гаттузо, Газидис хочет выжить Леонардо, Мальдини угрожает отставкой, Гаттузо поддерживает Газидиса, Газидис летом хочет другого тренера».
На фоне всего этого команду покинул человек, который мог бы делать результат в атаке – Гонсало Игуаин отправился к Сарри в «Челси». Но «Милан» уже нашёл замену в лице недавнего лидера бомбардирской гонки Пентека – «Дженоа» за полгода заработал на ноунейме из Польши 30 миллионов.
Вокруг «Наполи» тоже ходят разговоры о трансферах, но совсем другого уровня – и за Аллана, и за Кулибали Де Лаурентис хочет больше сотни миллионов. Поскольку «ПСЖ» берёт Паредеса, зимой «Наполи» вряд ли кого-то лишится. Хотя команда может себе это позволить, комфортно располагаясь на 2-й строчке. Месту в лигочемпионской четвёрке ничего не угрожает – до «Ромы» 14 очков.
Удивительно, что выше римлян как раз «Милан» со всеми его проблемами: ещё недавно казалось, что отставка Гаттузо неминуема, но 3 победы в последних 4 матчах поправили положение.
«Фейеноорд» – «Аякс», воскресенье, 16.30
Да, Голландия, но пока ни слова о Слуцком. В Ротердаме реально большие разборки: «Аякс», только что продавший Френки де Йонга за 75 миллионов и готовящийся провернуть то же самое с де Лигтом, едет к принципиальному сопернику. Прямой борьбы между командами нет: «Фейеноорд» уверенно третий и вряд ли куда-то денется с этой строчки. А вот «Аякс» в чемпионской гонке проигрывает 2 балла «ПСВ», так что терять очки даже на таком трудном выезде нельзя.
«Аталанта» – «Рома», воскресенье, 17.00
Фартовый залёт римлян в полуфинал Лиги чемпионов затмил многие недостатки работы Эусебио Ди Франческо и Рамона Мончи у руля «Ромы»: вместо того, чтобы комфортно располагаться где-нибудь между «Наполи» и «Интером», «волки» ведут упорную борьбу с «Миланом» и «Лацио» за попадание в четвёрку.
Но удивительная «Аталанта» всего в двух очках позади. Команда Джан Пьеро Гасперини забивает больше всех в Серии А, а Дуван Сапата умудрился забраться на верхнюю ступень бомбардирского чарта, до начала декабря забив лишь один мяч! Зато в последних 8 играх у дикого колумбийца 14!
Нет, надо обязательно выкроить время и посмотреть, действительно ли всё это правда и Сапата существует?
«Жирона» – «Барселона», воскресенье, 18.15
Казалось бы, очередной матч лидера и будущего чемпиона с середняком. Во-первых, «Жирона» чрезвычайно интересно играет с грандами: в этом сезоне она умудрилась ни разу в трёх матчах не проиграть «Атлетико» и выбить мадридцев из Кубка Испании, забив на «Ванда Метрополитано» трижды! В первом круге команда Эусебио Сакристана не уступила на «Камп Ноу» – 2:2.
Во-вторых, «Жирона» команда каталонская, так что это почти дерби. В-третьих, за неё играет Кристиан Стуани, больше которого в Примере забили только Месси и Суарес. Но никто из главных бомбардиров сезона не смог отличиться на неделе: «Жирона» в первом кубковом матче проиграла «Реалу» 2:4, «Барселона» – «Севилье» со счётом 0:2, дебют у Кевина-Принса Боатенга получился смазанным. Более громкое приобретение сине-гранатовых Френки Де Йонг пополнит команду только летом, так что пока придётся обходиться теми, кто есть. Месси в Севилье не было, но на «Жирону» Лео должен выйти в старте.
«Лацио» – «Ювентус», воскресенье, 22.30
У «Лацио» вечно нет денег, президентом Клаудио Лотито всегда недовольны фанаты, но римляне при Симоне Индзаги продолжают показывать симпатичный футбол и бороться за Лигу чемпионов. Но тягаться с «Юве», который пока на этот турнир не отвлекается и продолжает спокойно увеличивать свой задел, будет неимоверно трудно. Хотя в 2017 году «Лацио» умудрился прихлопнуть туринцев дважды – на «Олимпико» в финале Суперкубка и на выезде в Серии А. Правда, до этого было семь поражений подряд, а после этого – ещё три.
«Нант» – «Сент-Этьен», 30 января, 23.00
Рядовая игра чемпионата Франции должна была состояться в эту субботу, но игроки, с которыми перед роковым вылетом попрощался Эмилиано Сала, сейчас в не совсем боевом психологическом состоянии. Встреча перенесена на среду.
Покупатель аргентинского нападающего «Кардифф» играть в эти выходные и не должен был, вылетев из Кубка Англии дальше. Пока люди футбола, сестра Салы призывают не прекращать поиски бывшего нападающего «Нанта», в «Кардиффе» пытаются избежать финансового ущерба от сделки. Будем объективны: сейчас не ХVI век без средств связи, Сала пропал не в середине Тихого океана. Если бы он выжил, то все бы уже об этом знали. Так что сейчас главная интрига истории – кто и сколько заплатит. Страховка покрывает только 16 потраченных на Салу миллионов из 30. «Кардифф» собирается идти в суд и требовать остальное с агентов игрока, организовавших перелёт. «Нант» же должен получить все причитающиеся по продаже деньги в любом случае – если бы «Кардифф» не купил Эмилиано, тот бы уже сегодня мог забить свой очередной, 13-й в сезоне гол.
А что наши?
Леонарду Жардим вряд ли успеет разобраться с той кашей, которую он заварил сам и которую окончательно испортил Тьерри Анри – игра с «Дижоном» уже сегодня в 22.00. «Витесс» попробует закрепиться на 4-м месте в матче с «Фортуной» (воскресенье, 14.15). Денис Черышев (воскресенье, 20.30) попробует заслужить аплодисменты освистывающей его «Местальи» в валенсийском дерби: у «летучих мышей» дела так себе, но «подлодка» и вовсе на дне.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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«Милан» – «Наполи», суббота, 22.30
Глядя на нынешнюю чехарду в «Милане», трудно поверить, что эту команду можно возглавлять аж 7 сезонов подряд. Папа Карло за это время выиграл две Лиги чемпионов, ещё однажды выходил в финал турнира, брал Скудетто и постоянно держал «Милан» в итальянском топе (вместе с Гаттузо, как вы помните). После освобождения Анчелотти из «Баварии» многие думали, что тренер вернётся в «Милан», но пока «россонери» с неразберихой внутренними противоречиями в руководстве, которые журналист Юрий Шевченко описал так: «Леонардо хочет выжить Гаттузо, Газидис хочет выжить Леонардо, Мальдини угрожает отставкой, Гаттузо поддерживает Газидиса, Газидис летом хочет другого тренера».
На фоне всего этого команду покинул человек, который мог бы делать результат в атаке – Гонсало Игуаин отправился к Сарри в «Челси». Но «Милан» уже нашёл замену в лице недавнего лидера бомбардирской гонки Пентека – «Дженоа» за полгода заработал на ноунейме из Польши 30 миллионов.
Знаете, как выглядит идеальный футбольный бизнес? Дженоа летом покупает Кшиштофа Пёнтеке за 4.5 млн евро и клуб платил ему 37.5 тысяч евро в месяц. Через 6 месяцев Дженоа продаёт Пёнтеке в Милан за 35 млн евро, единым платежом!— Nobel Arustamyan (@ANobelito) January 22, 2019
Вокруг «Наполи» тоже ходят разговоры о трансферах, но совсем другого уровня – и за Аллана, и за Кулибали Де Лаурентис хочет больше сотни миллионов. Поскольку «ПСЖ» берёт Паредеса, зимой «Наполи» вряд ли кого-то лишится. Хотя команда может себе это позволить, комфортно располагаясь на 2-й строчке. Месту в лигочемпионской четвёрке ничего не угрожает – до «Ромы» 14 очков.
Удивительно, что выше римлян как раз «Милан» со всеми его проблемами: ещё недавно казалось, что отставка Гаттузо неминуема, но 3 победы в последних 4 матчах поправили положение.
«Фейеноорд» – «Аякс», воскресенье, 16.30
Да, Голландия, но пока ни слова о Слуцком. В Ротердаме реально большие разборки: «Аякс», только что продавший Френки де Йонга за 75 миллионов и готовящийся провернуть то же самое с де Лигтом, едет к принципиальному сопернику. Прямой борьбы между командами нет: «Фейеноорд» уверенно третий и вряд ли куда-то денется с этой строчки. А вот «Аякс» в чемпионской гонке проигрывает 2 балла «ПСВ», так что терять очки даже на таком трудном выезде нельзя.
«Аталанта» – «Рома», воскресенье, 17.00
Фартовый залёт римлян в полуфинал Лиги чемпионов затмил многие недостатки работы Эусебио Ди Франческо и Рамона Мончи у руля «Ромы»: вместо того, чтобы комфортно располагаться где-нибудь между «Наполи» и «Интером», «волки» ведут упорную борьбу с «Миланом» и «Лацио» за попадание в четвёрку.
Но удивительная «Аталанта» всего в двух очках позади. Команда Джан Пьеро Гасперини забивает больше всех в Серии А, а Дуван Сапата умудрился забраться на верхнюю ступень бомбардирского чарта, до начала декабря забив лишь один мяч! Зато в последних 8 играх у дикого колумбийца 14!
8 games.— B/R Football (@brfootball) January 20, 2019
14 goals.
Duvan Zapata is on one ? pic.twitter.com/BAJFhBIrQn
Нет, надо обязательно выкроить время и посмотреть, действительно ли всё это правда и Сапата существует?
«Жирона» – «Барселона», воскресенье, 18.15
Казалось бы, очередной матч лидера и будущего чемпиона с середняком. Во-первых, «Жирона» чрезвычайно интересно играет с грандами: в этом сезоне она умудрилась ни разу в трёх матчах не проиграть «Атлетико» и выбить мадридцев из Кубка Испании, забив на «Ванда Метрополитано» трижды! В первом круге команда Эусебио Сакристана не уступила на «Камп Ноу» – 2:2.
Во-вторых, «Жирона» команда каталонская, так что это почти дерби. В-третьих, за неё играет Кристиан Стуани, больше которого в Примере забили только Месси и Суарес. Но никто из главных бомбардиров сезона не смог отличиться на неделе: «Жирона» в первом кубковом матче проиграла «Реалу» 2:4, «Барселона» – «Севилье» со счётом 0:2, дебют у Кевина-Принса Боатенга получился смазанным. Более громкое приобретение сине-гранатовых Френки Де Йонг пополнит команду только летом, так что пока придётся обходиться теми, кто есть. Месси в Севилье не было, но на «Жирону» Лео должен выйти в старте.
«Лацио» – «Ювентус», воскресенье, 22.30
У «Лацио» вечно нет денег, президентом Клаудио Лотито всегда недовольны фанаты, но римляне при Симоне Индзаги продолжают показывать симпатичный футбол и бороться за Лигу чемпионов. Но тягаться с «Юве», который пока на этот турнир не отвлекается и продолжает спокойно увеличивать свой задел, будет неимоверно трудно. Хотя в 2017 году «Лацио» умудрился прихлопнуть туринцев дважды – на «Олимпико» в финале Суперкубка и на выезде в Серии А. Правда, до этого было семь поражений подряд, а после этого – ещё три.
«Нант» – «Сент-Этьен», 30 января, 23.00
Рядовая игра чемпионата Франции должна была состояться в эту субботу, но игроки, с которыми перед роковым вылетом попрощался Эмилиано Сала, сейчас в не совсем боевом психологическом состоянии. Встреча перенесена на среду.
Покупатель аргентинского нападающего «Кардифф» играть в эти выходные и не должен был, вылетев из Кубка Англии дальше. Пока люди футбола, сестра Салы призывают не прекращать поиски бывшего нападающего «Нанта», в «Кардиффе» пытаются избежать финансового ущерба от сделки. Будем объективны: сейчас не ХVI век без средств связи, Сала пропал не в середине Тихого океана. Если бы он выжил, то все бы уже об этом знали. Так что сейчас главная интрига истории – кто и сколько заплатит. Страховка покрывает только 16 потраченных на Салу миллионов из 30. «Кардифф» собирается идти в суд и требовать остальное с агентов игрока, организовавших перелёт. «Нант» же должен получить все причитающиеся по продаже деньги в любом случае – если бы «Кардифф» не купил Эмилиано, тот бы уже сегодня мог забить свой очередной, 13-й в сезоне гол.
А что наши?
Леонарду Жардим вряд ли успеет разобраться с той кашей, которую он заварил сам и которую окончательно испортил Тьерри Анри – игра с «Дижоном» уже сегодня в 22.00. «Витесс» попробует закрепиться на 4-м месте в матче с «Фортуной» (воскресенье, 14.15). Денис Черышев (воскресенье, 20.30) попробует заслужить аплодисменты освистывающей его «Местальи» в валенсийском дерби: у «летучих мышей» дела так себе, но «подлодка» и вовсе на дне.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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