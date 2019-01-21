Анчелотти против "Милана", монструозный Сапата и жизнь после Салы. Что стоит посмотреть на выходных?

Знаете, как выглядит идеальный футбольный бизнес? Дженоа летом покупает Кшиштофа Пёнтеке за 4.5 млн евро и клуб платил ему 37.5 тысяч евро в месяц. Через 6 месяцев Дженоа продаёт Пёнтеке в Милан за 35 млн евро, единым платежом!