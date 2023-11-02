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"Реал Сосьедад": Захарян сумел избежать травмы в кубковом матче

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Пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила, что российский игрок команды Арсен Захарян не получил травму в матче против "Буньоля".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"У Захаряна нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке", — передает слова пресс-службы "Реала Сосьедад" "СЭ".

В кубковом матче между "Реалом Сосьедад" и "Буньялом" (1:0) Захарян столкнулся с соперником. Россиянин получил удар по голове. После этого на 81-й минуте российский полузащитник был заменен.

За "Реал Сосьедад" Захарян сыграл 8 матчей. В них российский полузащитник не отметился голевыми действиями.


Реал Сосьедад Кубок Испании зах
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