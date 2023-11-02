"У Захаряна нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке", — передает слова пресс-службы "Реала Сосьедад" "СЭ".
В кубковом матче между "Реалом Сосьедад" и "Буньялом" (1:0) Захарян столкнулся с соперником. Россиянин получил удар по голове. После этого на 81-й минуте российский полузащитник был заменен.
За "Реал Сосьедад" Захарян сыграл 8 матчей. В них российский полузащитник не отметился голевыми действиями.
"Реал Сосьедад": Захарян сумел избежать травмы в кубковом матче
Пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила, что российский игрок команды Арсен Захарян не получил травму в матче против "Буньоля".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"