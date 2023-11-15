"Арсен качественный футболист, молодой, перспективный. Однако "Реал Сосьедад" — слишком сильная команда для него. На его позиции там выступают очень качественные игроки, у которых выиграть конкуренцию ему будет тяжело. Сейчас Захаряну нужно играть, и было бы лучше перейти в команды послабее", — приводит слова Селюка Sport-KP.ru.
Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" минувшим летом из "Динамо". Портал Transfermakt оценивает сделку в 13 миллионов евро. За новый клуб российский полузащитник сыграл 10 матчей (287 минут). За отведенное время футболист не смог отметиться голевыми действиями. Клуб Арсена находится на шестом месте в Ла Лиге. Команда из Сан-Себастьяна набрала 22 очка в 13 играх.
Селюк: "Реал Сосьедад" слишком сильная команда для Захаряна. Ему нужно было переходить в клуб послабее
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитнику "Реал Сосьедада" Арсену Захаряну нужно было переходить в команду ниже уровнем.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"