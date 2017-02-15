Предматчевая тренировка "Фенербахче" (видео)

В предверии встречи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Краснодар" - "Фенербахче" турецкая команда провела предыгровую тренировку, первые 15 минут который были открыты для СМИ.



