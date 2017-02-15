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22:43
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (1)
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (1)
21:45
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Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта".
— Мы видели вас на сборах на двух позициях — центрального защитника и правого. У вас есть предпочтение по тому, на какой позиции играть?
— Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, завтра нас ждет хорошая игра.
— Кого вы можете выделить в атаке "Андерлехта"?
— Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.
— Мистер Луческу уже побеждал в Лиге Европы. Как вы считаете, поможет ли этот опыт в работе с "Зенитом"?
— Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире.
ФК "Зенит"
— Мы видели вас на сборах на двух позициях — центрального защитника и правого. У вас есть предпочтение по тому, на какой позиции играть?
— Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, завтра нас ждет хорошая игра.
— Кого вы можете выделить в атаке "Андерлехта"?
— Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.
— Мистер Луческу уже побеждал в Лиге Европы. Как вы считаете, поможет ли этот опыт в работе с "Зенитом"?
— Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире.
ФК "Зенит"
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