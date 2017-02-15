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Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

— Мы видели вас на сборах на двух позициях — центрального защитника и правого. У вас есть предпочтение по тому, на какой позиции играть?

— Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, завтра нас ждет хорошая игра.

— Кого вы можете выделить в атаке "Андерлехта"?

— Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.

— Мистер Луческу уже побеждал в Лиге Европы. Как вы считаете, поможет ли этот опыт в работе с "Зенитом"?

— Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире.

ФК "Зенит"
Теги: Иванович Зенит Андерлехт
Сегодня, 22:43
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
В роли хотелки - Миллер.


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Регистрация: 21.04.2015
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