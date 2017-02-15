Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта".— Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, завтра нас ждет хорошая игра.— Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.— Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире.