Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни рассказал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".— Когда пропускаешь гол в начале игры, всегда приходится непросто. Впереди — домашний матч, и мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить.— Этот вопрос, конечно, лучше задать главному тренеру. Что касается меня лично, то я выкладываюсь на сто процентов на тренировках, и если появлюсь с первых минут, то сделаю все, чтобы мы победили и прошли дальше.— Ну, я был в первую очередь опечален, поскольку мы уступили в том матче. Двадцать минут игрового времени для меня — это, конечно, хорошо, но я хочу получать больше времени на поле.— Надеюсь, да. В первую очередь — я хочу появиться на поле, и в этом случае готов регулярно забивать мячи.