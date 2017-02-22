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Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни рассказал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".

— Чего не хватило "Зениту" в первом матче и за счет чего вы собираетесь взять реванш?

— Когда пропускаешь гол в начале игры, всегда приходится непросто. Впереди — домашний матч, и мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить.

— Готовы ли вы сыграть больше, чем в Брюсселе?

— Этот вопрос, конечно, лучше задать главному тренеру. Что касается меня лично, то я выкладываюсь на сто процентов на тренировках, и если появлюсь с первых минут, то сделаю все, чтобы мы победили и прошли дальше.

— Обычно игроки после долгого восстановления чувствуют страх, боясь получить травму. Как вы чувствовали в брюссельской игре и не было ли у вас скованности?

— Ну, я был в первую очередь опечален, поскольку мы уступили в том матче. Двадцать минут игрового времени для меня — это, конечно, хорошо, но я хочу получать больше времени на поле.

— Форвард сборной Италии Скилаччи дал обещание своей беременной жене, что он будет забивать в каждом матче. Вы готовы дать такое же?

— Надеюсь, да. В первую очередь — я хочу появиться на поле, и в этом случае готов регулярно забивать мячи.

ФК "Зенит"
Теги: Данни Зенит Андерлехт
Сегодня, 19:40
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тебе верю! blush
Регистрация: 23.08.2016
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