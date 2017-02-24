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Александр Мостовой: "Краснодар" и "Сельта"? Думаю, силы в этой паре равны

Экс-форвард "Сельты" Александр Мостовой считает, что "Краснодару" нужно внимательно сыграть в матчах 1/8 финала Лиги Европы против лидера испанской команды Яго Аспаса.

"На данный момент, думаю, силы в этой паре равны. Обе команды любят и умеют играть в футбол. Именно этим "Сельта" в мое время и славилась, почему и была смотрибельной и любимой. Таков и "Краснодар". Сложно сказать, кто в лучшем состоянии - у испанцев сезон в разгаре, но и "Краснодар" хорошо сыграл с "Фенербахче". Отмечу, что команды похожи еще в одном: краснодарцы делают ставку на Федора Смолова, а у "Сельты" игра заточена под Яго Аспаса. Он лидер команды, с которым нужно быть внимательным", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
Теги: Мостовой Краснодар Сельта
Сегодня, 20:06
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