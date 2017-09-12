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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Баранник: "Зенит" пока не показывает стабильной игры
Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с "Вардаром" в Лиге Европы.
"Могут ли на "Зените" сказаться две нулевые ничьи подряд перед игрой с "Вардаром"? Нет, это совсем другая история. В Лиге Европы матчи другого уровня.. И вообще каждый новый матч — это отдельная история. Поэтому я не стал бы объединять эти ничьи и предстоящую игру, а тем более говорить об их влиянии на дальнейшие результаты. "Зенит" будет понимать, что нужно выходить и обыгрывать любую команду, с которой они встретятся в Лиге Европы. Не думаю, что у "Зенита" спад. Команда пока не показывает стабильной игры, чередует прекрасные матчи с блеклыми. Этому есть объяснение — идет обновление состава. Но уверен, Манчини понимает, какой состав будет играть именно в Лиге Европы, и на матч выйдут сильнейшие футболисты", — цитирует Баранника "Спорт день за днем".
"Могут ли на "Зените" сказаться две нулевые ничьи подряд перед игрой с "Вардаром"? Нет, это совсем другая история. В Лиге Европы матчи другого уровня.. И вообще каждый новый матч — это отдельная история. Поэтому я не стал бы объединять эти ничьи и предстоящую игру, а тем более говорить об их влиянии на дальнейшие результаты. "Зенит" будет понимать, что нужно выходить и обыгрывать любую команду, с которой они встретятся в Лиге Европы. Не думаю, что у "Зенита" спад. Команда пока не показывает стабильной игры, чередует прекрасные матчи с блеклыми. Этому есть объяснение — идет обновление состава. Но уверен, Манчини понимает, какой состав будет играть именно в Лиге Европы, и на матч выйдут сильнейшие футболисты", — цитирует Баранника "Спорт день за днем".
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