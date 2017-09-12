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Дмитрий Баранник: "Зенит" пока не показывает стабильной игры

Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с "Вардаром" в Лиге Европы.

"Могут ли на "Зените" сказаться две нулевые ничьи подряд перед игрой с "Вардаром"? Нет, это совсем другая история. В Лиге Европы матчи другого уровня.. И вообще каждый новый матч — это отдельная история. Поэтому я не стал бы объединять эти ничьи и предстоящую игру, а тем более говорить об их влиянии на дальнейшие результаты. "Зенит" будет понимать, что нужно выходить и обыгрывать любую команду, с которой они встретятся в Лиге Европы. Не думаю, что у "Зенита" спад. Команда пока не показывает стабильной игры, чередует прекрасные матчи с блеклыми. Этому есть объяснение — идет обновление состава. Но уверен, Манчини понимает, какой состав будет играть именно в Лиге Европы, и на матч выйдут сильнейшие футболисты", — цитирует Баранника "Спорт день за днем".
Теги: Зенит
Сегодня, 16:21
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
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У нас в чемпионате команды сплошь последователи Бердыева, правда Бердыев такой один и до его уровня, как до луны. (концентрации хватает на несколько матчей)
Команды за рубежом не привыкли играть в шлагбаум, поэтому все будет гораздо проще и интересней.
Будем смотреть с удовольствием на хорошее европейское сопротивление.
Верим в наших и рассчитываем на победы!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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