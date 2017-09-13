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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ерохин: будем действовать так, чтобы добиться положительного результата
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о предстоящей встрече с "Вардаром".
— Изучали ли соперника? Какие впечатления?
— Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча "Фенербахче". Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.
— Успели восстановиться после предыдущего матча с "Динамо"?
— Да, было достаточно времени между матчами. Нормальный график — матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра.
ФК "Зенит"
— Изучали ли соперника? Какие впечатления?
— Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча "Фенербахче". Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.
— Успели восстановиться после предыдущего матча с "Динамо"?
— Да, было достаточно времени между матчами. Нормальный график — матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра.
ФК "Зенит"
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