Александр Ерохин: будем действовать так, чтобы добиться положительного результата

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о предстоящей встрече с "Вардаром".— Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча "Фенербахче". Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.— Да, было достаточно времени между матчами. Нормальный график — матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра.