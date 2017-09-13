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Александр Ерохин: будем действовать так, чтобы добиться положительного результата

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о предстоящей встрече с "Вардаром".

— Изучали ли соперника? Какие впечатления?

— Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча "Фенербахче". Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.

— Успели восстановиться после предыдущего матча с "Динамо"?

— Да, было достаточно времени между матчами. Нормальный график — матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра.

ФК "Зенит"
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 21:45
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
будем действовать так, чтобы добиться положительного результата

а можно как-то действовать иначе? это бы уже называлось "слив"


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Регистрация: 27.12.2010
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