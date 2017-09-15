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Владислав Радимов: Кокорин действительно хороший футболист, ему очень много дано

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы с "Вардаром" (5:0).

"Зенит" на голову сильнее "Вардара". Он доказал это на футбольном поле. Команда Роберто Манчини превосходила македонцев просто во всех аспектах: от индивидуальных качеств до командных, стандартных положений, коллективной игры. Между "Зенитом" и "Вардаром" колоссальная разница в классе.

Александр Кокорин имеет огромный потенциал. Это действительно хороший футболист, ему очень много дано. И он это демонстрирует. Однако даже если судить по сегодняшнему матчу, то видно, что во многих моментах Кокорин имеет огромный запас. Он способен прибавлять и прибавлять.

В эпизоде с третьим голом "Зенита" Александр очень хотел помочь Артёму Дзюбе. Они находятся в хороших отношениях. Дзюбе очень нужен был этот гол, и Кокорин помог ему отличиться. И это замечательно. Понравилось, что Артём сегодня боролся изо всех сил. По его состоянию было видно, что ему очень тяжело из-за отсутствия игровой практики. Также мне бросилось в глаза, что Дзюба в течение всего матча ни разу не спорил с арбитром. Он сосредоточился на игре и провёл хороший матч. Уверен, что Дзюба всё-таки станет игроком основного состава", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Кокорин Дзюба Зенит
Сегодня, 05:03
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