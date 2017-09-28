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"Кельн" с Раушем уступил "Црвене Звезде"

Лига Европы

2 тур

"Кёльн" - "Црвена Звезда" 0:1

Гол: Боакье, 30

"Кельн": Хорн, Ольковски (Клеменс, 76), Рауш, Хайнц, Соренсен, Мере (Битенкур, 46), Озкан, Йойич, Леман, Гирасси (Осако, 46), Кордоба

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Бабич, Гобелич, Крстичич (Рачич, 78), Ле Таллек, Срнич, Дональд, Каку, Боакье (Пешич, 63), Радоньич (Милич, 73)

Предупреждения: Каку, 39, Бабич, 45+1, Гобелич, 45+2, Ольковски, 54, Хорн, 80
Теги: Кельн Црвена Звезда
Сегодня, 21:56
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№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы братишки!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 21:58) #
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  •  (1)
online

с победой братишек, теперь болеем за локо и партизан


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ "СПАРТАК" НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ
Регистрация: 1.09.2011
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