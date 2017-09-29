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Александр Кокорин - лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признан лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Второе место занял хавбек "Стяуа" Константин Будеску, а замкнул тройку лидеров полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 16:41
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17
(3)
№17 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Blessing
Цитата: dreamcatcher
Цитата: Blessing
Звезда Зенитовского счастья!!! relieved

Когда он был помоложе я написал здесь, что это звезда. Минусовали активно.)

Минусовали дураки, я был тогда того же мнения, не могли ошибаться Адвокат, аж в 2009 году, потом Капелло

Согласен.
Регистрация: 28.05.2014
№16 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (1)

Что бы знать чего ты стоишь надо уезжать в нормальный чеипионат пока не поздно! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№15 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (2)

Для отечественного футбола, это очень хорошая новость.
Регистрация: 2.03.2017
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Цитата: Blessing
Звезда Зенитовского счастья!!! relieved

Когда он был помоложе я написал здесь, что это звезда. Минусовали активно.)

Минусовали дураки, я был тогда того же мнения, не могли ошибаться Адвокат, аж в 2009 году, потом Капелло, монстры, хотя у него года три был откровенный спад. Но надо отдать ему должное, он не растранжирил свой талант, позвездил, не он первый, не он и последний, и взялся за голову.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
заслужил


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№12 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:07) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: dreamcatcher
Цитата: Blessing
Звезда Зенитовского счастья!!! relieved

Когда он был помоложе я написал здесь, что это звезда. Минусовали активно.)


Так Кокорин тогда,наверное,ещё не играл в Зените...
Регистрация: 7.05.2010
№11 Написал: daveG MO (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
я написал здесь, что это звезда.

В скауты! )))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Когда он был помоложе я написал здесь, что это звезда. Минусовали активно.)

минусовали оттого, что помоложе он был звездуном...сейчас - звезда, несомненно!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: daveG MO (Сегодня, 16:59) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокора на оф.сайте уефа в постоянном топе! Мощь!


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Молодец Санек! А наши пердуны генералы такого парня про....ли! rage

Не пердуны, а молодцы, не просрали, а подготовили. confused

Цитата: spiri
а вы не заметили,как новости о Зените всё чаще радуют наш взор??

Давно заметил, и отмечал, что жить в ожиданиях еще чего-то более лучшего, просто замечательно!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Звезда Зенитовского счастья!!! relieved

Когда он был помоложе я написал здесь, что это звезда. Минусовали активно.)
Регистрация: 28.05.2014
№6 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 16:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Её мокарек! Лишь бы несглазить!Все правильно и ЗАСЛУЖЕННО!!!
Регистрация: 24.01.2016
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:50) #
  • +5
  •  (5)

Молодец Санек! А наши пердуны генералы такого парня про....ли! rage
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 16:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
и это правильно,товарищи!!! blush

Цитата: Blessing
Звезда Зенитовского счастья!!! relieved

а вы не заметили,как новости о Зените всё чаще радуют наш взор??
а в Аргентине-вообще ажиотаж.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Звезда Зенитовского счастья!!! relieved


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:43) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Так держать!! sunglasses


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:43) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все по делу, молодец Саша!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
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