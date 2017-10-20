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Константин Рауш: у БАТЭ был один шанс, который они превратили в гол

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от матча БАТЭ (0:1) в рамках группового раунда Лиги Европы.

- Мы знали, как они играют. У нас всё было под контролем. В первом тайме мы хорошо смотрелись, но нам нужно реализовывать моменты. У них был шанс, который они превратили в гол. А мы свои шансы — нет.

- У "Кельна" не задался старт сезона. Вот и сейчас вы проиграли...

- Тяжело сейчас что-то говорить. Если обыграем "Вердер" через пару дней, всё будет хорошо.

- На матче было много ваших болельщиков. Они были активны...

- В последних двух матчах мы очень здорово играли дома. Тяжело, когда расстраиваешь своих поклонников. К сожалению, сегодня мы их не порадовали. Но в ближайшем поединке с "Вердером" постараемся победить.

"Прессбол"
Теги: Кельн БАТЭ Рауш
Сегодня, 02:46
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