Константин Рауш: у БАТЭ был один шанс, который они превратили в гол

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от матча БАТЭ (0:1) в рамках группового раунда Лиги Европы.- Мы знали, как они играют. У нас всё было под контролем. В первом тайме мы хорошо смотрелись, но нам нужно реализовывать моменты. У них был шанс, который они превратили в гол. А мы свои шансы — нет.- Тяжело сейчас что-то говорить. Если обыграем "Вердер" через пару дней, всё будет хорошо.- В последних двух матчах мы очень здорово играли дома. Тяжело, когда расстраиваешь своих поклонников. К сожалению, сегодня мы их не порадовали. Но в ближайшем поединке с "Вердером" постараемся победить.