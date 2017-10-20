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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Дмитриев: уровень "Русенборга" низкий, потому Ригони и оформил хет-трик
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик в матче Лиги Европы с норвежским "Русенборгом", забил столько мячей, сколько и должен был в матче с командой такого невысокого уровня, заявил экс-нападающий питерского клуба Сергей Дмитриев.
"Я бы не сказал, что Ригони сейчас является самым главным игроком "Зенита". Вчера он забил три мяча, но уровень "Русенборга", конечно, очень низкий. Поэтому он, обладая хорошей скоростью и хорошим чувством гола, отличился трижды. То, что атакующий игрок должен делать в матчах с такими командами, он вчера и сделал", - цитирует Дмитриева "Р-Спорт".
"Я бы не сказал, что Ригони сейчас является самым главным игроком "Зенита". Вчера он забил три мяча, но уровень "Русенборга", конечно, очень низкий. Поэтому он, обладая хорошей скоростью и хорошим чувством гола, отличился трижды. То, что атакующий игрок должен делать в матчах с такими командами, он вчера и сделал", - цитирует Дмитриева "Р-Спорт".
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