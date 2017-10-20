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Сергей Дмитриев: уровень "Русенборга" низкий, потому Ригони и оформил хет-трик

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, оформивший хет-трик в матче Лиги Европы с норвежским "Русенборгом", забил столько мячей, сколько и должен был в матче с командой такого невысокого уровня, заявил экс-нападающий питерского клуба Сергей Дмитриев.

"Я бы не сказал, что Ригони сейчас является самым главным игроком "Зенита". Вчера он забил три мяча, но уровень "Русенборга", конечно, очень низкий. Поэтому он, обладая хорошей скоростью и хорошим чувством гола, отличился трижды. То, что атакующий игрок должен делать в матчах с такими командами, он вчера и сделал", - цитирует Дмитриева "Р-Спорт".
Теги: Зенит Ригони Русенборг
Сегодня, 22:28
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(2)
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 22:51) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один из не многих адекватных представителей с берегов Невы. Респект Сергею за прошлые заслуги и нынешний здравый ум....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: кандид (Сегодня, 22:43) #
  • -3
  •  (3)

Смотрел три дня футбол ...День первый . Спартак . 8 комментаторов ... !00 видеокамер , разборы ... и т. д. и т.п. . День второй ...... Два дядьки ( даже не армейцы) ... День третий - комментатор Генка Горлов ....
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (6)

Удивлён этими словами....Дмитриев играл в футбол..и играл на очень приличном уровне.. и конечно разбирается ...но Сам всегда забивал по три когда команды были ниже классом...??? а Русенборг достаточно крепкая команда...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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