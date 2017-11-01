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Матч "Русенборг" - "Зенит" покажут в 36 странах мира

Матч группового этапа Лиги Европы "Русенборг" - "Зенит" покажут в 36 странах мира, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Телезрители из России смогут увидеть встречу в эфире "Матч ТВ".

Кроме того, игру будут транслировать в следующих странах: Австрия, Аргентина, Белиз, Боливия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Греция, Дания, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Сальвадор, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор.
Теги: Русенборг Зенит
Сегодня, 16:16
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3
(2)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Гринч
1:3

может уже хватит пропускать, 0:4


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 16:26) #
  • +1
  •  (3)

1:3


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
газпром же спонсор вроде только ЛЧ
иначе странный выбор матча на такой широкий обзор...
Регистрация: 7.09.2015
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