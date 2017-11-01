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"Зенит" улетел в Норвегию на матч с "Русенборгом", Кузяев остался дома

"Зенит" вылетел в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с "Русенборгом", который состоится завтра. На игру отправился 21 футболист:

Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;

Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Полузащитник Далер Кузяев на игру не полетел.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 18:26
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кто знает почему?
Регистрация: 17.05.2015
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