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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:34
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
17:14
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15:59
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12:38
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09:20
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Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (10)
"Зенит" улетел в Норвегию на матч с "Русенборгом", Кузяев остался дома
"Зенит" вылетел в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с "Русенборгом", который состоится завтра. На игру отправился 21 футболист:
Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;
Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Полузащитник Далер Кузяев на игру не полетел.
ФК "Зенит"
Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;
Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Полузащитник Далер Кузяев на игру не полетел.
ФК "Зенит"
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