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Роберто Манчини: рад, что неудачная серия Кокорина прервалась

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

"Мы играли, боролись. Может быть, у нас было несколько ошибок. Но важно было забить, что нам и удалось сделать сегодня. Кокорин? Я рад, что его неудачная серия прервалась. Он очень важный для нас игрок и я рад, что он забивает.

Если выйдем первыми из группы – будет хорошо, учитывая, что группа сложная. Факт попадания в плей-офф позволит нам больше сфокусироваться на чемпионате России", - сказал Манчини в эфире "Матч ТВ".
Теги: Манчини Кокорин Зенит Русенборг
Сегодня, 01:21
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(2)
№8 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Татьяна Пупс
Уж спартачам об игре Зенита рассуждать. За своей следите

Я тебя узнал-ты Бляссинг?)))
Регистрация: 20.11.2015
№7 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
У "Зенита и Реал Сосьедат по 10 очков.У Русенборга 4. Отличная работа Манчини.А, дальше будет еще лучше.Ошибка у Испанцев 9 очков.Забито 12 мячей пропущено 3
Регистрация: 17.03.2008
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Севилья это доказала.

6:3 по сумме двух встреч,а вы в последних пяти столько не забили,даже когда забивали и побеждали всегда говорил что игры у зенита при Манчини нет и не будет,потому что это тепличный физрук который как пиявка впивается в денежные мешки
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: Татьяна Пупс (Сегодня, 01:36) #
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online

Цитата: Spartak СССР
Кокорина прервалась,а серия зенита продолжается,это говноигра будет вечно

Уж спартачам об игре Зенита рассуждать. За своей следите


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Нейтралитет в поддержке клубов. Переживать надо за всех
Регистрация: 3.11.2017
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
говноигра будет вечно

Севилья это доказала.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:26) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорина прервалась,а серия зенита продолжается,это говноигра будет вечно
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 01:25) #
  • +3
  •  (3)

Где игра Манчин...?
Регистрация: 24.10.2012
№1 Написал: interested (Сегодня, 01:24) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Но не прервалась неудачная серия Манчини.
Регистрация: 18.10.2013
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