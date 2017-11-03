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Кристиан Нобоа: главное, что мы вышли в плей-офф

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" (1:1). По итогам этой встречи сине-бело-голубые досрочно вышли в плей-офф турнира.

"Сегодня мало что получалось, но самое главное, что сумели забить и этот гол вывел нас в плей-офф. Манчини в перерыве говорил, что надо выходить и спокойно играть на победу, лучше контролировать мяч, что у нас не вполне получалось", - цитирует Нобоа "Чемпионат.сом".
Теги: Нобоа Зенит Русенборг
Сегодня, 03:08
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