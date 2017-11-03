Доменико Кришито: считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат

Защитник "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал ничью "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы.– После серии ничьих и поражений каждый матч очень сложный. Мы создали очень много моментов, старались не давать сопернику делать то же самое у наших ворот. После пропущенного мяча немного упали духом, но в итоге справились и сравняли счет.– Ситуация в команде хорошая. Все должны учиться на поражениях, смотреть в одну сторону, стараться работать над собой. У нас очень хорошая команда. Я считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат.– Скорее всего, это можно объяснить только невезением. Мы уверенно владели мячом, создали много моментов, которые, к сожалению, не удавалось реализовать. Думаю, это пройдет, так что скоро мы будем забивать и выигрывать.– Конечно. Мысленно сказал себе: "Наконец-то!". Надеюсь, сейчас мы снова будем побеждать.