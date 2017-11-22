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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Чедомир Яневски: мы покажем перед петербургскими болельщиками хорошую игру
Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски на предматчевой пресс–конференции перед игрой 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что на плохом результате его команды в еврокубке сказывается усталость футболистов и сильные противники.
– Перед матчами чемпионата Македонии вы меняли состав, что стало приносить победы. Будет ли ротация завтра?
– Я доволен своими футболистами. Всей командой из 24 человек. Мы выступаем на новом для себя уровне, поэтому перед этим проводили изменения. Завтра у нас будут те футболисты, которые чувствуют себя лучше. Игроки должны получать опыт. У меня нет деления.
– Групповой этап подходит к концу, у "Вардара" пока 0 очков. Ожидали ли вы, что будет такое неудачное, и в чем причина неудач?
– Я не ожидал такого результата. Главная причина в том, что футболисты устали. Были напряженные матчи и к следующим футболисты подошли без сил. Вторая причина – противники. Все команды очень серьезные. Мы играли с "Зенитом" как мы можем с ним сравниться? Еще одна причина в том, что я недавно пришел в команду. Сразу после этого мы играли с "Зенитом". Мы не успели подготовиться. Прошло два месяца, мы едва познакомились. В Македонии мы забили аж 9 голов, мы покажем перед петербургскими болельщиками хорошую игру.
– У "Вардара" российский владелец, какие он ставит задачи перед командой?
– Да, господин Сергей из России. Он предоставляет нам возможность играть и способствует развитию футбола и гандбола в Македонии. Мы ему благодарны, это отличный человек. У нас наладилась инфраструктура, отличный стадион и теперь мы как хорошая европейская команда.
"Спорт-Экспресс"
– Перед матчами чемпионата Македонии вы меняли состав, что стало приносить победы. Будет ли ротация завтра?
– Я доволен своими футболистами. Всей командой из 24 человек. Мы выступаем на новом для себя уровне, поэтому перед этим проводили изменения. Завтра у нас будут те футболисты, которые чувствуют себя лучше. Игроки должны получать опыт. У меня нет деления.
– Групповой этап подходит к концу, у "Вардара" пока 0 очков. Ожидали ли вы, что будет такое неудачное, и в чем причина неудач?
– Я не ожидал такого результата. Главная причина в том, что футболисты устали. Были напряженные матчи и к следующим футболисты подошли без сил. Вторая причина – противники. Все команды очень серьезные. Мы играли с "Зенитом" как мы можем с ним сравниться? Еще одна причина в том, что я недавно пришел в команду. Сразу после этого мы играли с "Зенитом". Мы не успели подготовиться. Прошло два месяца, мы едва познакомились. В Македонии мы забили аж 9 голов, мы покажем перед петербургскими болельщиками хорошую игру.
– У "Вардара" российский владелец, какие он ставит задачи перед командой?
– Да, господин Сергей из России. Он предоставляет нам возможность играть и способствует развитию футбола и гандбола в Македонии. Мы ему благодарны, это отличный человек. У нас наладилась инфраструктура, отличный стадион и теперь мы как хорошая европейская команда.
"Спорт-Экспресс"
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