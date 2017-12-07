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Роберто Манчини: Лунев чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было раньше

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (7 декабря).

"Андрей Лунев чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было раньше. По вратарю примем решение завтра. Посмотрим на сегодняшнюю тренировку и на завтрашнее его самочувствие.

Знаю, что покровитель города – святой Себастьян. Возможно, Себастьяну Дриусси это поможет. В том месте, где родился я, тоже покровительствует святой Себастьян. Дриусси – молодой и очень талантливый игрок. Ему нужно больше времени, чем другим аргентинским игрокам, на адаптацию именно по причине молодости. Но я верю, что он сможет найти себя.

Почему не приехал Артем Дзюба? Он травмировался во время вчерашней тренировки. У него заболела шея. Он не мог ею двигать. Потому мы и не взяли его", — цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 04:43
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