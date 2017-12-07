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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
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Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (36)
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Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
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Вчера, 21:20
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Вчера, 21:08
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Роберто Манчини: Лунев чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было раньше
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" (7 декабря).
"Андрей Лунев чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было раньше. По вратарю примем решение завтра. Посмотрим на сегодняшнюю тренировку и на завтрашнее его самочувствие.
Знаю, что покровитель города – святой Себастьян. Возможно, Себастьяну Дриусси это поможет. В том месте, где родился я, тоже покровительствует святой Себастьян. Дриусси – молодой и очень талантливый игрок. Ему нужно больше времени, чем другим аргентинским игрокам, на адаптацию именно по причине молодости. Но я верю, что он сможет найти себя.
Почему не приехал Артем Дзюба? Он травмировался во время вчерашней тренировки. У него заболела шея. Он не мог ею двигать. Потому мы и не взяли его", — цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
"Андрей Лунев чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было раньше. По вратарю примем решение завтра. Посмотрим на сегодняшнюю тренировку и на завтрашнее его самочувствие.
Знаю, что покровитель города – святой Себастьян. Возможно, Себастьяну Дриусси это поможет. В том месте, где родился я, тоже покровительствует святой Себастьян. Дриусси – молодой и очень талантливый игрок. Ему нужно больше времени, чем другим аргентинским игрокам, на адаптацию именно по причине молодости. Но я верю, что он сможет найти себя.
Почему не приехал Артем Дзюба? Он травмировался во время вчерашней тренировки. У него заболела шея. Он не мог ею двигать. Потому мы и не взяли его", — цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
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