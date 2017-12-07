Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над чешским "Фаством" (2:0) в Лиге Европы.

"Итоги положительные. Мы выходим из группы с первого места, ждём жеребьёвки. Ну и самое важное — казалось бы, конец сезона, я боялся определённой недооценки, так как нас устраивала и ничья. Но игроки молодцы, проявили большую выдержку, в первом тайме соперник оказывал большое давление, мы не могли зацепиться за мяч, но во втором тайме у нас было преимущество.

В первом тайме мало что получалось не потому что мы не хотели, а потому что соперники много прессинговали, было большое давление. Во втором тайме стало побольше простора и всё это привело к положительному результату", — цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 23:31
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: alexpyat
А ведь по результату матча соперников нас ничья бы не устроила... Но главное, что смогли победить без особых затрат сил, но жаль не без травм. Осталось сыграть с Тосно и на отдых - видно, что игроки немного наелись уже

Устроила бы, вышел бы шериф и локо. У локо преимущество в виде личной встречи с датчанами.
Регистрация: 29.10.2017
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
А ведь по результату матча соперников нас ничья бы не устроила... Но главное, что смогли победить без особых затрат сил, но жаль не без травм. Осталось сыграть с Тосно и на отдых - видно, что игроки немного наелись уже
Регистрация: 23.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.