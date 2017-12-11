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Сергей Родионов: жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы мы принимаем как данность

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов спокойно воспринял итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы мы принимаем как данность. "Атлетик" - клуб с большим количеством своих воспитанников и с опытом выступления в еврокубках. Противостояние будет интересным, любая испанская команда на такой стадии турнира - это уважаемый соперник для нас. Если подводить итоги Лиги чемпионов, понятно, что мы не были фаворитами своей группы. Попадание в Лигу Европы - приемлемый результат", - цитирует Родионова ТАСС.
Теги: Родионов Спартак Атлетик
Сегодня, 19:25
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№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на то она и жеребьевка-воля случая.как ее еще можно воспринимать?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:27) #
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