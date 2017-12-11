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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Сергей Родионов: жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы мы принимаем как данность
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов спокойно воспринял итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
"Жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы мы принимаем как данность. "Атлетик" - клуб с большим количеством своих воспитанников и с опытом выступления в еврокубках. Противостояние будет интересным, любая испанская команда на такой стадии турнира - это уважаемый соперник для нас. Если подводить итоги Лиги чемпионов, понятно, что мы не были фаворитами своей группы. Попадание в Лигу Европы - приемлемый результат", - цитирует Родионова ТАСС.
"Жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы мы принимаем как данность. "Атлетик" - клуб с большим количеством своих воспитанников и с опытом выступления в еврокубках. Противостояние будет интересным, любая испанская команда на такой стадии турнира - это уважаемый соперник для нас. Если подводить итоги Лиги чемпионов, понятно, что мы не были фаворитами своей группы. Попадание в Лигу Европы - приемлемый результат", - цитирует Родионова ТАСС.
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