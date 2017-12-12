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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Игнатьев: "Локомотив" способен обыграть "Ниццу", Палыч нас подготовит
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "железнодорожники" попали на "Ниццу".
"Наверное, неправильно рассуждать, что "Локомотиву" достался один из самых сложных соперников среди остальных российских клубов. На этой стадии уже нет слабых команд. И "Црвена Звезда", и "Селтик", и "Атлетик" – все соперники достойные, легко проходимых нет.
Мы приложим все усилия, чтобы выступить в плей-офф на таком же уровне, как и в групповой стадии. Нужно хорошо провести сборы и подготовиться, чтобы не было травм. У нас очень много ребят, которые на сборах присоединятся к нам и обязательно помогут.
Удастся ли выйти на первый матч в хорошей форме? Юрий Палыч нас подготовит! Мы уже выступали в Лиге Европы на этой стадии и знаем, как готовиться.
Всегда приятно играть с такими серьёзными противниками, как Балотелли и Данте, и действительно проверить свой уровень, узнать, на что ты способен. И тем ценнее будет выигрыш и проход в следующую стадию. Не надо никого бояться, нужно выходить и играть.
"Локомотив" способен обыграть "Ниццу", как и в чемпионате России, за счёт характера. Нужно терпеть и ждать своего момента. У нас очень сильная атака, и ребята могут сделать гол в любой момент. Опять же, главное – проявлять характер и не бояться", — цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
"Наверное, неправильно рассуждать, что "Локомотиву" достался один из самых сложных соперников среди остальных российских клубов. На этой стадии уже нет слабых команд. И "Црвена Звезда", и "Селтик", и "Атлетик" – все соперники достойные, легко проходимых нет.
Мы приложим все усилия, чтобы выступить в плей-офф на таком же уровне, как и в групповой стадии. Нужно хорошо провести сборы и подготовиться, чтобы не было травм. У нас очень много ребят, которые на сборах присоединятся к нам и обязательно помогут.
Удастся ли выйти на первый матч в хорошей форме? Юрий Палыч нас подготовит! Мы уже выступали в Лиге Европы на этой стадии и знаем, как готовиться.
Всегда приятно играть с такими серьёзными противниками, как Балотелли и Данте, и действительно проверить свой уровень, узнать, на что ты способен. И тем ценнее будет выигрыш и проход в следующую стадию. Не надо никого бояться, нужно выходить и играть.
"Локомотив" способен обыграть "Ниццу", как и в чемпионате России, за счёт характера. Нужно терпеть и ждать своего момента. У нас очень сильная атака, и ребята могут сделать гол в любой момент. Опять же, главное – проявлять характер и не бояться", — цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
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