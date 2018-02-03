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Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА может состояться при зрителях

УЕФА отменил свое решение наказать сербскую "Црвену Звезду" проведением следующего матча в еврокубках без зрителей.
Об этом сообщает "Sportbox" со ссылкой на издание alo.rs.

Таким образом, первая встреча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, которая состоится 13 февраля в Белграде, может пройти при аншлаге. Сербский клуб уже реализовал 28 тысяч билетов на эту игру.

Ожидается, что вместо дисквалификации стадиона "Црвена Звезда" получит штраф и условное наказание. Официально об этом должно быть объявлено в понедельник.

Напомним, "Црвена Звезда" была наказана УЕФА за поведение болельщиков в матче с БАТЭ.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 10:26
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(3)
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: НетуЧерного
Цитата: serega_user
А то матч без зрителей как то стремно смотрится)

Вам не привыкать - вечно в Химках с соседних крыш смотрели - вся страна покатывалась над ослотрибунами на крышах соседних со стадионом домов! Вы и котлован с таким расчетом вырыли - коль еще раз УЕФА скажет, что такое позорище должно гомосятится без зрителей - напихаете ослов в "бизнес-центр"

Печально гордиться тем, что более 50% болел вашего недоклуба это недоболелы на уровне семек на картасах и дедов с баклахой на лавке
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:58) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А то матч без зрителей как то стремно смотрится)

Вам не привыкать - вечно в Химках с соседних крыш смотрели - вся страна покатывалась над ослотрибунами на крышах соседних со стадионом домов! Вы и котлован с таким расчетом вырыли - коль еще раз УЕФА скажет, что такое позорище должно гомосятится без зрителей - напихаете ослов в "бизнес-центр"


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
Неспортивно как-то. Ответный-то, в котловане, будет без зрителей-у них же там страна нефутбольная...

А Баба Яга, против!


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:32) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Неспортивно как-то. Ответный-то, в котловане, будет без зрителей-у них же там страна нефутбольная...


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо бы. А то матч без зрителей как то стремно смотрится)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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