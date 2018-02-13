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На матч "Црвена Звезда" – ЦСКА проданы почти все билеты

На матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА проданы почти все билеты, сообщает "Спорт-Экспресс".

По состоянию на вечер понедельника в кассах их оставалось уже менее тысячи, и все они наверняка будут реализованы в день встречи. Билеты для болельщиков армейцев будут продаваться во вторник за три часа до стартового свистка у входа в гостевой сектор.

Напомним, что стадион "Райко Митич" официально вмещает 55 538 зрителей.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: Кокаинум (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
По состоянию на вечер понедельника в кассах их оставалось уже менее тысячи

... и плюс тысяча, которую никто не купил в Москве


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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