Фанатам "Спартака" могут запретить поездку на следующий еврокубковый выезд

УЕФА открыл дело против "Спартака" в связи с поведением болельщиков красно-белых перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1), сообщает Mundo Deportivo.По информации издания, в организации хотят разобраться с тем, что действительно произошло в Бильбао до начала матча, прежде чем принимать какие-либо решения по санкциям. В связи с этим УЕФА запросил отчёты у делегата матча, главы стадиона, на котором проходила встреча, и пресс-служб обоих клубов. Отмечается, что "Спартак" может получить серьёзное наказание по факту случившегося – от крупного штрафа до исключения из еврокубков."Что случится практически точно, как нам стало известно от источника из УЕФА, — "Спартак" накажут запретом на посещение болельщиками команды следующего еврокубкового гостевого матча", — сообщает издание.Также отмечается, что УЕФА не будет серьёзно наказывать "Атлетик", которому якобы максимум грозит денежный штраф. Тот факт, что беспорядки фанатов случились до начала матча за пределами стадиона, в соответствии с новыми правилами не помешает УЕФА наложить санкции на клубы.