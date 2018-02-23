Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Фанатам "Спартака" могут запретить поездку на следующий еврокубковый выезд

УЕФА открыл дело против "Спартака" в связи с поведением болельщиков красно-белых перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1), сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в организации хотят разобраться с тем, что действительно произошло в Бильбао до начала матча, прежде чем принимать какие-либо решения по санкциям. В связи с этим УЕФА запросил отчёты у делегата матча, главы стадиона, на котором проходила встреча, и пресс-служб обоих клубов. Отмечается, что "Спартак" может получить серьёзное наказание по факту случившегося – от крупного штрафа до исключения из еврокубков.

"Что случится практически точно, как нам стало известно от источника из УЕФА, — "Спартак" накажут запретом на посещение болельщиками команды следующего еврокубкового гостевого матча", — сообщает издание.

Также отмечается, что УЕФА не будет серьёзно наказывать "Атлетик", которому якобы максимум грозит денежный штраф. Тот факт, что беспорядки фанатов случились до начала матча за пределами стадиона, в соответствии с новыми правилами не помешает УЕФА наложить санкции на клубы.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Вчера, 23:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(2)
№13 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 02:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
если запретят выезд - так "фанаты" сами на него напросились, а если нас оставят вообще без кубков?..
:((
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 01:09) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А по поведению самих басков расследований не будет? А по поводу плохого обеспечения безопасности матча? Мерзкие двуличные твари.
Регистрация: 12.02.2012 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Знаешь почему? Потому что там тупо больше всего водителей. Как и болельщиков Спартака. Раздели сумму штрафов на количество болел и получишь примерное равенство по всем клубам. Естесно 200 болельщиков Амкара заплатили говносумму.

Цитата: СуперШтангист
Сибирячок,
Москва.


писи? можешь обминусоваться до своего сердечного приступа.

1) Я никогда никому не минусую (идиотизм (и почти не плюсую, если чей-то пост меня сильно не рассмешит.

2) Я и не спорю с этим. Я понимаю, что это солидарность. Я не спорю с тем, что у Спартака больше болельщиков с фанатами, чем у других клубах.
Но если сравнить с мюнхенцами или дортмундцами тут по поведению вы явно проигрываете. Равняться же на самых дисциплинированных надо, а не на самых агрессивных.

P.s. почитал твоё мнение о Трахтенберге и плюсануть даже захотелось.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Знаешь почему? Потому что там тупо больше всего водителей. Как и болельщиков Спартака. Раздели сумму штрафов на количество болел и получишь примерное равенство по всем клубам. Естесно 200 болельщиков Амкара заплатили говносумму.

Цитата: СуперШтангист
Сибирячок,
Москва.


писи? можешь обминусоваться до своего сердечного приступа.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Сибирячок,
Москва.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 00:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
в испании всегда были проблемы...все таки они г.....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Интересно, если все болельщики с фанатами "Спартака" такие паиньки, а "конебомжепроводницы" дебоширы первостатейные, то почему
17 декабря РФС опубликовал сумму штрафов по итогам первого круга текущего сезона. Клубы РФПЛ суммарно оштрафованы на 5 371 000 рублей, больше всех выплатил московский "Спартак" - 1 585 000 рублей.

Ответь одни словом на вопрос.
В каком городе России самая большая сумма штрафов водителей?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Интересно, если все болельщики с фанатами "Спартака" такие паиньки, а "конебомжепроводницы" дебоширы первостатейные, то почему
17 декабря РФС опубликовал сумму штрафов по итогам первого круга текущего сезона. Клубы РФПЛ суммарно оштрафованы на 5 371 000 рублей, больше всех выплатил московский "Спартак" - 1 585 000 рублей.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дилан Моран как-то очень четко описал свои мысли, когда он садится в самолет. "Бог ты мой, мы все умрем, мы все умрем. Самолет сделан из металла, крылья сделаны из металла, пилот бухой - и я единственный НЕ террорист на борту. МЫ ВСЕ УМРЕМ". Но только если Моран, будучи стендапером, шутил, то баскская пресса и местные жители были уверены, что спартаковские болельщики идут их оккупировать. Прямо вот красная армия вышла из спячки после 1945-го года - и пошла завоевывать новые земли. За каким, правда, хером русским это самое Бильбао - непонятно. Два забора, три двора, один стадион и горы. У русских ровно такая же херня на Северном Кавказе, зачем им еще Бильбао?

Смерть человека - всегда трагедия. Те, кто переживал смерть близких, особенно внезапную - хорошо об этом знают. Поэтому никакой иронии и сарказма в адрес погибшего полицейского у меня нет - я проходил через эту боль. Но я не могу не отметить чудовищного масштаба иронию судьбы - смерть полицейского не от удара или чего-то такого, а от сердечного приступа. Полицейского, который даже не был участником событий, просто стоял в стороне. У него, может быть, и не было панической атаки перед этим. Но вся испанская пресса, многочисленные чиновники, антифа эти ***ые - они за несколько дней сделали все, чтобы началась паника у тех, у кого ее никогда прежде не было. Они обернули собственный город в страх.


Ну и от себя лично. Когда пресс-служба Спартака начнёт работать так, как надо? Не, спрошу проще. Когда это столетнее говно мамонта по имени Трахтенберг будет вышвырнуто на пенсию с запретом приближаться к Спартаку?
Из-за его полного бездействия Спартак несёт чудовищные репутационные потери в информационной войне. Это древней еврейское чудовище не в состоянии сделать ничего, что нужно. Трудно взять на работу молодых, амбициозных и жадных для работы парней и они горы свернут ради того, что бы быть ближе к клубу?

писи: это древнее чмо даже работу доткома не может организовать. сообщите ему, что сайт вечно висит и ни*** ничего не открывается.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да пусть нахер идут.И ставку сделали на самый популярный клуб,знали куда бить.У нас же еще 3 клуба играли,почему фанов Локо не провоцировали во франции,хотя всем известно что они были основными в драках с британцами и так же можно их нацистами обозвать.Целенаправлено выбрали Чемпиона и самый популярный клуб.Хотя не удивлюсь если что подобное еще будет с нашими клубами на дальнейших стадиях розыгрыша


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну подумайте сами. Кто там в европе будет пытаться разобраться? Сказали местные антифа, что все фанаты Спартака - фашисты. Все, значит фашисты. Мы будем им противостоять и защищать наш город. На наш город никто не нападает, но мы защитим его все равно. А раз мы защищаем - значит, нападения планируются, вы же знаете, какие коварные эти русские! Затем - беспорядки перед матчем с участием спартаковских болельщиков. Ага! Значит, правы были эти самые антифа - вот же они, беспорядки! И вот же, с участием русских! Кто там кого спровоцировал, кто первый начал - кто будет это искать?

Здесь хочу передать большой привет идиотам из российских спортивных СМИ. В погоне за кликами и стремлением опубликовать новость побыстрее у вас отключилась самая важная часть вашего организма - жопа. Вы и раньше-то преимущественно ей думали, а теперь уж я даже не знаю, каким местом вы пишете свои новости в духе "В драке с болельщиками Спартака погиб полицейский". Драки с полицейским не было, полицейский не погиб, а схватил сердечный приступ и не от нападения, а просто стоя на месте - но вам-то важно было побыстрее новость написать, так ведь? А потом кто-то из вас сядет и будет писать патриотичное и протяжное "почему же к нам так несправедливы в европе". Потому что вы, дебилы, помогаете так к себе относиться даже не замечая этого. Этот персональный абзац адресован господам с ленты.ру и спорт-экспресса. Изданий, названия которых писать с большой буквы - слишком большая честь для меня сегодня.


Влад Буханцев. Telegram


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (4)

я лично видел на 90 минуте расизм, боккети показали фак и кричали shit а если бы такое в россии было? писец мельдоний бы у всех нашли!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: LLM (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну правильно. Там еще мельдоний в крови у наших болельщиков, находящихся под следствием, обнаружат.
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.