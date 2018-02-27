Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Хуан Хосе Анаут: нет никакого беспокойства в связи с приездом в Мадрид фанатов "Локомотива"

Директор департамента по связям с общественностью "Атлетико" Хуан Хосе Анаут рассказал, что в мадридском клубе думают о визите болельщиков "Локомотива" в Мадрид и ответной поездке испанцев в Москву.

"Несмотря на обстоятельства матча в Бильбао, нет никакого беспокойства в связи с приездом фанатов московской команды. Все мероприятия, связанные с их приемом, будут штатными, как в любой другой еврокубковой встрече.

Что касается ответного выезда в Москву – "Атлетико" уже несколько раз играл в России, и всегда нас принимали там самым радушным образом", - цитирует Анаута "Спорт-Экспресс".
Теги: Атлетико Локомотив
Сегодня, 01:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.