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Габи: поле на стадионе "Локомотива" отличается от того, что есть в Испании

Полузащитник "Атлетико" Габи рассказал о подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

"Все отлично, ждем игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно.

У нас классная команда, в которой постоянная конкуренция за место на поле. Я не хочу ничего менять. Мы играем в таком ритме давно, это нормально для профессиональных игроков.

Состояние газона в Москве? Ну, это поле отличается от того, что есть в Испании. Но ничего не поделаешь – будем играть там", – передает слова Габи "Чемпионат".
Теги: Локомотив Атлетико Габи
Сегодня, 14:56
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