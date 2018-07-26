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Сергей Томаров: нас подвела реализация, а соперник, в общем-то, ничем не удивил
Новый главный тренер "Уфы" Сергей Томаров пообщался с журналистами по окончании встречи со словенским "Домжале". Корреспондент Rusfootball.info передает с места событий.
- Больших сюрпризов соперник не преподнес, примерно того же и ожидали. Опять хромает реализация, это немного огорчает. Сказался ажиотаж, волнение, все были чересчур эмоционально заведены,не забывайте, что первая официальная игра в сезоне, при этом довольно неплохо выглядели, на мой взгляд.
- Что с кротовым?
- Скорее всего, потянул заднюю поверхность бедра, а до этого действовал очень достойно, спишем на предстартовое волнение, минуте к 10-й он освоился.
- Почему Живоглядов и Обляков действовали так блекло?
- Бывают такие моменты, футболисты не всегда показывают свой максимум. Ждем от них более яркой игры в ближайшее время.
- Как оцениваете этот результат?
Хорошо, что не пропустили, понимали, что все решит ответный матч в любом случае, будем отталкиваться от того, что есть.
- Насколько комфортно вашей команде действовать первым номером?
- Нужно уметь играть в разных условиях, работали над обоими вариантами, не вижу в этом особых проблем. По контрольным матчам соперники подбирались серьезные, готовились к тому.
- Первая ваша игра, как оцените дебют?
- На данный момент есть переживания за результат, за действия тренерского штаба, всегда хочется чего-то лучшего, чего-то большего, уже думаю о следующем матче с “Локомотивом”. У нас нескончаемый рабочий процесс.
Rusfootball.info
- Больших сюрпризов соперник не преподнес, примерно того же и ожидали. Опять хромает реализация, это немного огорчает. Сказался ажиотаж, волнение, все были чересчур эмоционально заведены,не забывайте, что первая официальная игра в сезоне, при этом довольно неплохо выглядели, на мой взгляд.
- Что с кротовым?
- Скорее всего, потянул заднюю поверхность бедра, а до этого действовал очень достойно, спишем на предстартовое волнение, минуте к 10-й он освоился.
- Почему Живоглядов и Обляков действовали так блекло?
- Бывают такие моменты, футболисты не всегда показывают свой максимум. Ждем от них более яркой игры в ближайшее время.
- Как оцениваете этот результат?
Хорошо, что не пропустили, понимали, что все решит ответный матч в любом случае, будем отталкиваться от того, что есть.
- Насколько комфортно вашей команде действовать первым номером?
- Нужно уметь играть в разных условиях, работали над обоими вариантами, не вижу в этом особых проблем. По контрольным матчам соперники подбирались серьезные, готовились к тому.
- Первая ваша игра, как оцените дебют?
- На данный момент есть переживания за результат, за действия тренерского штаба, всегда хочется чего-то лучшего, чего-то большего, уже думаю о следующем матче с “Локомотивом”. У нас нескончаемый рабочий процесс.
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