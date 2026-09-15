Полузащитник Дмитрий Баринов вернулся в Москву после успешно проведенной операции в Германии. Футболист приступает к реабилитации в расположении команды, сообщает пресс-служба московского ЦСКА.
Напомним, 11 сентября Баринов перенес операцию на коленном суставе.
В этом сезоне 30-летний хавбек провел в составе "армейцев" 3 матча в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых не отличился результативными действиями.
Полузащитник ЦСКА Баринов вернулся в Москву после операции
Дмитрий Баринов вернулся из Германии в расположение клуба.
Фото: ПФК ЦСКА