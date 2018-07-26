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Иван Пауревич: в гостях дожмем словенцев
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич рассказал журналистом почему у него не получилось реализовать выход один на один в концовке встречи с "Домжале".
- Не удалось лучше пробить, немного концентрации не хватило, все-таки первая официальная игра в сезоне. Не хватает пока чувства мяча. В принципе, мы действовали нормально, много моментов создали, по нашим воротам, если не ошибаюсь, ударили лишь раз. К сожалению, не забили, но это только первая часть противостояния. В гостях у нас буду хорошие шансы.
- Насколько для Йокича была принципиальной игра против своих соотечественников?
Перед игрой у него было хорошее настроение, рассказал, что "Домжале" является хорошим клубом. Это для нас дебют в еврокубках, а они уже опытные.
- Во втором тайме показалось, что "Уфа" еще далека от физических кондиций?
- Первая игра в сезоне обычно всегда получается такой сложной, иногда не сразу понимаешь где находишься, когда останавливаешься. Но все равно действовали неплохо, еще бы реализацию подтянуть.
- Сильно ли Сергей Томаров поменял "Уфу"?
- Не сказал бы. Он ведь работает здесь уже много лет, мы рады работать с ним.
- Как команда расценивает этот результат, больше удовлетворения или недовольства?
- Реализация - отрицательный момент, но самой игрой можем быть достаточно довольны, сами понимаем, что нужно двигаться дальше.
- Многим русским клубам тяжело играть на Балканах, почему так происходит?
- Там техничные игроки, которые предпочитают действовать в пас, частично это мы сегодня увидели, думаю, что шансы остались 50 на 50. Хорошо, что они не забили, если первыми там откроем счет, то будет легче играть.
- Сегодня пришло больше 11 тысяч человек, это давило на вас?
- Наоборот, помогало, гнало вперед, хочу поблагодарить их, надеюсь, что они видели, как мы боролись, старались, но еще есть игра, нужно проходить в следующий раунд.
Rusfootball.info
- Не удалось лучше пробить, немного концентрации не хватило, все-таки первая официальная игра в сезоне. Не хватает пока чувства мяча. В принципе, мы действовали нормально, много моментов создали, по нашим воротам, если не ошибаюсь, ударили лишь раз. К сожалению, не забили, но это только первая часть противостояния. В гостях у нас буду хорошие шансы.
- Насколько для Йокича была принципиальной игра против своих соотечественников?
Перед игрой у него было хорошее настроение, рассказал, что "Домжале" является хорошим клубом. Это для нас дебют в еврокубках, а они уже опытные.
- Во втором тайме показалось, что "Уфа" еще далека от физических кондиций?
- Первая игра в сезоне обычно всегда получается такой сложной, иногда не сразу понимаешь где находишься, когда останавливаешься. Но все равно действовали неплохо, еще бы реализацию подтянуть.
- Сильно ли Сергей Томаров поменял "Уфу"?
- Не сказал бы. Он ведь работает здесь уже много лет, мы рады работать с ним.
- Как команда расценивает этот результат, больше удовлетворения или недовольства?
- Реализация - отрицательный момент, но самой игрой можем быть достаточно довольны, сами понимаем, что нужно двигаться дальше.
- Многим русским клубам тяжело играть на Балканах, почему так происходит?
- Там техничные игроки, которые предпочитают действовать в пас, частично это мы сегодня увидели, думаю, что шансы остались 50 на 50. Хорошо, что они не забили, если первыми там откроем счет, то будет легче играть.
- Сегодня пришло больше 11 тысяч человек, это давило на вас?
- Наоборот, помогало, гнало вперед, хочу поблагодарить их, надеюсь, что они видели, как мы боролись, старались, но еще есть игра, нужно проходить в следующий раунд.
Rusfootball.info
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