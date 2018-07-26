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"Витесс" Слуцкого свел матч с "Вииторулом" вничью, проигрывая 0:2

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский "Вииторул" принимал на своём поле голландский "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким. Встреча проходила на стадионе "Вииторул" и завершилась со счётом 2:2.

По ходу игры "Витесс" проигрывал со счётом 0:2, но в итоге смог отыграться. В составе хозяев дубль оформил Денис Дрэгуш, а за голландцев голы забили Тим Матавж и Брайан Линссен. С 79-й минуты румыны играли вдесятером после удаления полузащитника Андрея Артяна.
Теги: Витесс Слуцкий
Вчера, 21:15
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