A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Минское "Динамо" Гуренко обыграло ДАК в Лиге Европы

"Динамо" победило ДАК на выезде со счетом 3:1 в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд. 1-й матч

Стадион: MOL-Арена (Дунайска-Стреда, Словакия)

"ДАК 1904" – "Динамо" Мн 1:3

Голы: Бегунов, 24, Пачинда, 45 (пен.), Макась, 77, Николич, 90+4

"ДАК 1904": Мацей, Шимчак, Шатка, Любичич, Вида (Третьяков, 87), Пачинда, Кальмар (Вида.М, 74) , Гук, Коштрна, Герц (Дэвис, 42), Байо

"Динамо" Мн: Горбунов, Галович, Роша, Бегунов, Шитов, Яхайа, Жавнерчик, Корзун (Треботич, 81), Иванов (Макась, 71), Николич, Хващинский (Гуренко, 61)

Предупреждения: Хващинский, 21, Шимчак, 33, 39, Кальмар, 65, Гуренко, 68

Удаления: Шимчак, 39
Теги: Динамо Минск
Сегодня, 00:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.